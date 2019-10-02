MasterChef Türkiye son bölümde kim elendi? İşte veda eden isim...

MasterChef Türkiye son bölümüyle oldukça heyecanlı dakikalar yaşattı. İlgiyle takip edilen yemek yarışmasında dün akşam dokunulmazlık oyunu ve eleme yaşandı. İlk oyunda Eda ve Alican'ın eleme adayı olmasının ardından bu akşam son eleme adayı Bahri oldu. Peki TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de kim elendi?



TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'nin 23. bölümünde büyük bir heyecanın yaşandığı yarışmayı ise kazanan yine Kırmızı takım oldu. Böylelikle eleme adayları yine Mavi Takım arasından oldu.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



Dünkü bölümde Mavi Takımdan Eda ve Alican'ın eleme adayı olmasının ardından bu akşam yine dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takımdan Bahri son eleme adayı oldu.



MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?



Sevilen yarışmada Alican, Bahri ve Eda'nın arasından elenen isim Bahri oldu...