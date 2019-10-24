MasterChef'te kim elendi? İşte 35. son bölümde veda eden isim...

MasterChef Türkiye heyecanı bu akşam 35. yeni bölümle devam etti. Sevilen yemek yarışmasında dün akşam dokunulmazlığı Mavi Takımın kazanmasının ardından bu akşam kazanan taraf Kırmızı Takım oldu ve bu hafta 4 kişi eleme adayı oldu. Peki MasterChef Türkiye bu hafta kim elendi? İşte yarışmaya veda eden isim...



TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'nin 35. bölümünde büyük bir heyecanın yaşandığı yarışmayı ise kazanan bu kez Kırmızı takım oldu. Böylelikle eleme adayları bu akşam Mavi Takım arasından oldu.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



Dünkü bölümde Kırmızı Takımdan Faruk Batuhan ve Alican'ın eleme adayı olmasının ardından bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takımdan Batuhan ve Mustafa, son iki eleme adayı oldular.



MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?



Sevilen yarışmada finale kalan Batuhan, Mustafa, Faruk Batuhan ve Alican oldukça çetin bir mücadele verdi ve yarışma sonrası elenen isim Faruk Batuhan oldu...





