MasterChef'te kim elendi? İşte 44. son bölümde veda eden isim...

MasterChef Türkiye son bölümüyle oldukça heyecanlı dakikalar yaşattı. İlgiyle takip edilen yemek yarışmasında bu akşam eleme yaşandı. Bu hafta 4 kişinin eleme adayı olduğu yarışmada eleme sırasında oldukça duygusal anlar yaşandı. Peki eleme adayları kimler oldu ve elenen isim kim oldu?



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



Masterchef'te bu hafta haftanın eleme adayları Mustafa, Suna, Eda ve Güzide olmuştu ve elenen isim şefler arasında bu akşam yapılan oylama sonucu belli oldu.



MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?



Sevilen yarışmada finale kalan Mustafa, Suna, Eda ve Güzide arasından hayallerine veda eden isim Eda oldu...



MASTERCHEF EDA KİMDİR?



34 yaşında 8 yıllık evli ve ikiz çocuk annesi. İstanbul’da doğdu büyüdü fakat aslen Sivaslı. Lise mezunu olan Eda Karabulut Nayır, "çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım. Şuan pastacı kalfasıyım nereye kadar gitmem gerekiyorsa, bu yolda devam edeceğim." diyor.