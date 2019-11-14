MasterChef Türkiye kim gitti? 48. son bölümde elenen isim...

MasterChef Türkiye son bölümüyle oldukça heyecanlı dakikalar yaşattı. İlgiyle takip edilen yemek yarışmasında bu akşam eleme yaşandı. Bu hafta 4 kişinin eleme adayı olduğu yarışmada eleme sırasında oldukça duygusal anlar yaşandı. Peki eleme adayları kimler oldu ve elenen isim kim oldu?İ



ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?



Masterchef'te bu hafta haftanın eleme adayları Mustafa, Alican, Ekin ve Yasin olmuştu ve bu isimler bu akşam Dil Balığı Şiş yaptılar ve elenen isim şefler arasında bu akşam yapılan oylama sonucu belli oldu...



MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?



Sevilen yarışmada finale kalan Mustafa, Alican, Ekin ve Yasin arasından kendini kurtaran ilk isim Ekin oldu. Ekin'in ardından ise 2. isim Yasin oldu.



İlgiyle takip edilen yarışmada son ikiye kalan Alican ve Mustafa arasından hayallerine veda eden isim Mustafa oldu...



MASTERCHEF MUSTAFA AYDIN KİMDİR?



31 yaşında, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağın da çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendimi geliştirmek için uğraşıyor.









