MasterChef son bölümde kim elendi? Bu hafta veda eden isim...

MasterChef Türkiye son bölümüyle oldukça heyecanlı dakikalar yaşattı. İlgiyle takip edilen yemek yarışmasında dün akşam dokunulmazlık oyunu ve eleme yaşandı. İlk oyunda Güzide ve F.Batuhan'ın eleme adayı olmasının ardından bu akşam Müğe eleme adayı oldu. Peki TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de kim elendi?



TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'nin 18. bölümünde büyük bir heyecanın yaşandığı yarışmayı ise kazanan yine Kırmızı takım oldu. Böylelikle eleme adayları Mavi Takım arasından oldu.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



Dünkü bölümde Mavi Takımdan Güzide ve F.Batuhan'ın eleme adayı olmasının ardından bu akşam yine dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takımdan Müge son eleme adayı oldu.



MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?



Sevilen yarışmada Güzide, F. Batuhan ve Müge'nin arasından elenen isim Müge oldu...