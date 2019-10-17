MasterChef'te kim elendi? İşte son bölümde veda eden isim...
MasterChef Türkiye heyecanı bu akşam 31. yeni bölümle devam etti. Sevilen yemek yarışmasında dün akşam dokunulmazlığı Kırmızı Takımın kazanmasının ardından bu akşam kazanan taraf Mavi Takım oldu ve bu hafta 4 kişi eleme adayı oldu. Peki MasterChef Türkiye bu hafta kim elendi? İşte yarışmaya veda eden isim...
MasterChef Türkiye son bölümüyle oldukça heyecanlı dakikalar yaşattı. İlgiyle takip edilen yemek yarışmasında bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme yaşandı. Dün Mavi Takımdan Güzide ve Yekaterina'nın eleme adayı olmasının ardından bu akşam son Kırmızı Takımdan iki kişi eleme adayı oldu. Peki eleme adayları kimler oldu ve elenen isim kim oldu?
TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 31. bölümünde büyük bir heyecanın yaşandığı yarışmayı ise kazanan bu kez Mavi takım oldu. Böylelikle eleme adayları bu akşam Kırmızı Takım arasından oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dünkü bölümde Mavi Takımdan Güzide ve Yekaterina'nın eleme adayı olmasının ardından bu akşam dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takımdan Cemre ve Ekin son iki eleme adayı oldular.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Sevilen yarışmada finale kalan Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin, Hünkar Beğendi yaptı ve yarışma sonrası elenen isim Yekaterina oldu...