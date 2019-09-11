MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim...

MasterChef Türkiye'de heyecan doruğa çıktı. Bu yıl yapılan 2. eleme gecesi sonrası hayallerine veda eden ilk kişi belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de kim elendi? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de dün Kırmızı takımdan Nalan ve Eda eleme adayı olmasının ardından bugün yine dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımdan Ekin ve Orhan oldu.

Elemeye kalan 4 isim olan Ekin, Eda, Nalan ve Orhan yapılan yarışmada Kuzu Sırtı yaptı. Ardından şefler kararlarını açıkladı ve yarışmadan elenen isim Nalan oldu..



MASTERCHEF NALAN TOPRAK KİMDİR?



MasterChef Nalan Toprak 31 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Futbol hakemliği yapan Nalan Toprak, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de bu sezon yarışan Nalan Toprak yemek yapmayı çok sevdiğini ve annesinin arkadaşlarına yaptığı yemeklerle ünlendiğini dile getiriyor.







