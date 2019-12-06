MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte elenen isim...

Masterhef'te bu akşam eleme gecesi heyecanı yaşandı. Daha önce oynanan iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımdan Yasin ve Cemre eleme adayı olan iki isim olarak belirlenmişti. MasterChef'te oynanan son dokunulmazlık oyununda Şefler yarışmacılardan Sushi yapmasını istedi. Mavi takım'da Alican, Kırmızı takımda ise Cemre sushi konusunda tecrübesi olan isimler olarak öne çıktı. Şefler kendilerine sunulan Sushileri oldukça beğendi ve birkaç kez tadım yaptı. MasterChef'te son dokunulmazlık oyunununu kazanan takım Mavi takım oldu ve otomatik olarak Kırmızı takımın son eleme adayı olmayan ismi Batuhan'da eleme adayı olan son isim oldu!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı. Bu hafta gerçekleştirilen üç dokunulmazlık oyununu da kazanan Mavi takım kendi takımlarından kimseyi eleme potasına göndermeme lüksünü yakaladı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te üç dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın üç üyesi Yasin, Cemre ve Batuhan oldu.

ELEME YEMEĞİ SOMER ŞEF'TEN!

MasterChef'te eleme yemeği Somer Sivrioğlu'ndan geldi. Kilis Pie olarak adlandırılan yemeği yapmak için eleme adayları Batuhan, Cemre ve Yasin yemeğin tadımını yaptıktan sonra Somer Sivrioğlu'nun bu yemekte dikkat edilmesi gereken püf noktaları dinledikten sonra en iyi Kilis Pie yemeğini yapıp elenmemek ve MasterChef'te yoluna devam edebilmek için çalışmalarına başladı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu akşam bir ilk yaşandı. Şefler Yasin, Batuhan ve Cemre'nin yemeklerini tattıktan sonra yarışmacıları bir araya toplamadan Cemre'yi direkt olarak gönderdi. Böylelikle eleme yarışmasının birincisi Cemre Uyanık oldu.

BATUHAN VE YASİN ARASINDAN KİM ELENDİ?

Batuhan ve Yasin arasında yapılan elemede bu hafta yarışmaya veda eden Yasin oldu. Yasin'in elendiği duyan Batuhan gözyaşlarına hakim olamadı.