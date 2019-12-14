MasterChef'te sürpriz veda! Güzide mi Rıfat mı? MasterChef'e bu hafta kim veda etti?

MasterChef'te dün akşam yarışmaya veda eden isim belli olu? Bu hafta kaybedilen ilk dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına Rıfat gitti. İkinci dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım'da Batuhan bu haftada eleme potasını kalmaktan kurtulamadı. Dün akşam Konya'da gerçekleştirilen dokunulmazlık oyununda yarışmayı bir kez daha kaybeden mavi takım Alican, Güzide arasında yapılan Tayland yemeğini en iyi yapan Alican, dün akşamın dokunulmazı oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te elemeye giren Batuhan, Güzide ve Rıfat arasında yapılan eleme yemeği Danilo Şef'ten geldi. Danilo, İtalyan bestekar Rossini'nin en sevdiği yemeklerden olan Tournedos alla Rossini yaptırdı. Kaz ciğeri ve dana bonfilenin birleşiminden Turnedo Rossini yemeğini en iyi yapan isim Batuhan oldu ve potadan bir kez daha çıkmasını başardı.

GÜZİDE Mİ RIFAT MI?

Güzide ve Rıfat arasında yapılan Tournedos alla Rossini yemeğini daha iyi yapan isim Güzide oldu ve Rıfat yarışmaya veda etti. Bu yemeğin en önemli parçalarından biri olan Trüf mantarını koymayı unutan Rıfat aynı zamanda sığır etini şeflerin istediği şekilde pişiremedi. Güzide'nin en büyük şansı ise Rıfat'ın trüf mantarını unutması ve etini güzel pişirememesi oldu. MasterChef'te bu haftaya veda eden isim böylelikle Rıfat oldu.

ŞEFLER'DEN RIFAT'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Mehmet Şef elenen Rıfat'a şu sözlerle seslendi. Ben seni gördüğümde aklıma adalet geliyor. Her zaman haklının yanında haksızın karşısında durduğunu ve herkesin Suna'ya yüklendiği anlarda onun haklı olduğunu bildiği için onun yanında durduğunu anımsattı. MasterChef'in bir diğer şefi ise Danilo Şef, Rıfat için ben sana tohum görüyorum. Ama daha açmamış bir tohum sözleri ile Rufat'a destek oldu.