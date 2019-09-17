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17.09.2019 - 23:49 |

MasterChef'te kim elendi? İşte bu hafta elenen isim

MasterChef Türkiye son bölümüyle oldukça heyecanlı dakikalar yaşattı. İlgiyle takip edilen yemek yarışmasında dün akşam dokunulmazlık oyunu ve eleme yaşandı. İlk oyunda Suna ve Mustafa'nın eleme adayı olmasının ardından dün akşam Eda ve Orhan eleme adayları oldu. Peki TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MasterChef'te kim elendi? İşte bu hafta elenen isim

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 15. ve son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan yarışmada dün akşam takım oyunu oynandı ve haftanın son eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef'te dün akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim elendi?

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin on beşinci bölümünde yarışmacılar, takım oyununda Osmanlı mutfağından yemekler hazırladılar. Büyük bir heyecanın yaşandığı yarışmayı ise kazanan Mavi takım oldu. Böylelikle eleme adayları Kırmızı Takım arasından oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi Takımdan Suna ve Mustafa'nın ardından dün akşam Kırmızı Takımdan Eda ve Orhan eleme adayları oldu. Büyük heyecana sahne olan yarışmada elenen isim ise Orhan oldu...

ORHAN EREN KİMDİR?

Orhan Eren 46 yaşındadır. Steak House işletmeciliği yapıyor. İlkokuldan beri çalıştığını belirten Eren, ortaokulu ve liseyi dışarıdan tamamladığını belirtiyor.

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