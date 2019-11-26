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26.11.2019 - 11:41 |

MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef ödül oyununun kazananı ve takımlar...

MasterChef dün akşam ekrana gelen son bölümde mavi takımın kaptanlığı için kalan 8 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Şefler kaptanlık oyununda yarışmacılardan profiterol yapmalarını istedi. Kaptanlık oyununun hemen ardından oynanan ödül oyununda ise bir ilk yaşandı. Yarışmacılar Meksika mutfağına ait yemekleri birbirlerine bağlı olarak yaptı. İşte MasterChef'te haftanın kaptanı ve ödül oyununu kazanan takım...

MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef ödül oyununun kazananı ve takımlar...

MasterChef haftanın ilk bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen MasterChef'te kalan 8 yarışmacı kaptan olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Profiterol yapan 8 yarışmacı içinde en beğenilen profiterol Ekin'in yaptığı profiterol oldu ve Ekin yeni haftada Mavi takımın kaptanı oldu.

Mavi takımın kaptanı olan Ekin kendisine rakip olarak gördüğü Batuhan'ı Kırmızı takımın kaptanı olarak seçti. Dün akşam ekrana gelen MasterChef son bölümde bir ilk yaşandı ve yarışmacılar Şefler'in istedikleri yemekleri birbirlerine bağlı olarak tamamladı. Peki MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te birbirlerine bağlı olarak Meksika mutfağı yemeklerini yapan Mavi ve Kırmızı takım arasından ödülü kazanan takım Kırmızı takım oldu.

Mavi takım: Ekin, Güzide, Cemre, Rıfat

Kırmızı Takım: Batuhan, Alican, Yasin, Kıvanç

MASTERCHEF 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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