MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı? MasterChef son bölümde takım kaptanları ve takımlar
MasterChef Türkiye son bölümüyle ekranlara geldi. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmanın 53. bölümünde takım kaptanları belirlendi ve takım oyunu oynandı. İşte heyecan fırtınası yarışmanın dün akşamki bölümünde yaşananlar...
MasterChef'te heyecan 53. yeni bölümle devam etti. Sevilen yarışmada haftanın ilk bölümünde takım kaptanları ve takımlar belli oldu. Peki haftanın ilk takım oyununu hangi takım kazandı?
TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de profiterol yapılan kaptanlık oyununu Ekin kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Ekin Kırmızı Takım kaptanını ise Batuhan olarak seçti.
Mavi Takım kaptanı Ekin; Cemre, Güzide, Rıfat
Kırmızı Takım kaptanı Batuhan; Alican, Yasin, Kıvanç
TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 53. son bölümde takım oyunu birazdan oynanacak ve kazanan takım belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
MASTERCHEF 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MasterChef Türkiye 54. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...