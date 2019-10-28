MasterChef'te ceza oyunu! Eleme adayları kimler oldu? Son bölümde haftanın takımları ve kaptanları

TV8'in her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye, 37. son bölümüyle izleyecisinin karşısına çıktı. Sevilen yarışmada bu akşam ilk olarak haftanın takım kaptanları belli oldu ardından ise takım oyunu oynandı. Peki MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu ve takım oyununu hangi takım kazandı?



TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?



MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Rıfat kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Rıfat Kırmızı Takım kaptanını ise Mustafa olarak seçti.



Mavi Takım kaptanı Rıfat: Eda, Güzide, Yasin, Cemre,



Kırmızı Takım kaptanı Mustafa: Alican, Batuhan, Suna,



TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'nin bu haftaki takım oyununda yarışmacılar; kurabiye yaparak yarıştı. Yapılan kurabiyelerin ardından jüri üyeleri ilginç bir karara imza attı ve kurabiyelerini yetiştiremeyen oyunculara eleme potasına soktu!



ŞEFLERDEN GÖRÜLMEMİŞ CEZA! 2 KİŞİ ELEME ADAYI OLDU...



Yarışmacıların yemekleri vaktinde yetiştirememesine sinirlenen şefler, 6 isme daha önce görülmemiş bir ceza verdi. Yemekleri yetiştiremeyen iki isim direk eleme potasına gideceğini açıklayan şefler, 6 isimi eleme oyununa dahil etti.



Yasin, Batuhan, Güzide, Kıvanç, Ekin ve Alican eleme oyunu için mutfakta mücadele etti. Eleme oyununu kaybeden isimler gecenin sonunda belli oldu ve bu isimler Alican ve Ekin oldu...



MASTERCHEF 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



MasterChef 38. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...