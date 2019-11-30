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30.11.2019 - 11:20 |

MasterChef'te sistem değişiyor... MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim belli oldu. Güzide, Rıfat, Batuhan ve Kıvanç'ın eleme potasında yer aldığı MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Büyük değişiklik herkesi şaşırtacak.

MasterChef'te sistem değişiyor... MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MasterChef Türkiye'de elenen isim dün akşam belli oldu. Bu hafta yarışmadan ayrılan isim oldukça zorlu bir yarışmanın sonunda belli oldu. Uskumru dolması yapan eleme potasındaki isimler arasında en iyi yemeği çıkaranlar da belli oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE SİSTEM DEĞİŞİYOR

MasterChef Türkiye pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölüm fragmanını izleyi ile buluşturdu. Şefler yeni bölümde herkesi şaşırtacak bilgiler veriyor. MasterChef'te sistem değişiyor. Artık eleme oylaması yapılmayacak. Her gün önce takım oyunu oynanacak. O günün kaybeden takımı bireysel bir oyun daha oynuyor. O oyunda en kötü tabak yapan yarışmacı direk olarak eleme potasına gidiyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 58. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 29 KASIM MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM

Güzide, Rıfat, Batuhan ve Kıvanç arasından uskumru dolmasında en başarılı isim Batuhan oldu. Ardından Güzide'nin çıktığı eleme potasında Rıfat ve Kıvanç kaldı.

29 Kasım MasterChef Türkiye'de elenen isim Kıvanç oldu.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Kıvanç Ermiş 16 Mayıs 1995 Bodrum doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Bodrum'da tamamladı. Ailesinin Bodrum'da işletmesi var. Küçüklüğünden beri mutfağa hep ilgisi olduğunu belirten Kıvanç, insan ilişkilerine de önem veriyor. Basketbol hayatında büyük bir yer kaplıyor. Lise öğrenimi için Antalya'ya gitti ve lise son sınıfta büyük bir sakatlık geçirdi ve sporu bırakma kararı aldı.

Hayatında hep tutku olarak kalmış iş için eğitim almak istediğini fark etmiş ve daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi gastronomi bölümüyle mutfak hayatı başlamış oldu. Eğitimi devam ederken çok önemli insanlarla tanışarak, çok güzel fırsatlar yakalamış. Öğrenciliği devam ederken Private cheflik yapmaya başlamış ve daha sonra bir kaç işletmenin talepleriyle danışmanlık yapmaya karar vermiş.

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