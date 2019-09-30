MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam 21. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmanın 21. bölümünde takım kaptanları belirlendi ve ödül oyunu oynandı. İşte heyecan fırtınası yarışmanın bu akşamki bölümünde yaşananlar...



TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?



MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Murat ve Faruk Batuhan kazandı. Murat ve F. Batuhan takımlarında olmasını istedikleri yarışmacıları şöyle sıraladı.



Mavi Takım kaptanı Murat: Suna, Cemre, Batuhan, Yasin, Mustafa, Bahri



Kırmızı Takım kaptanı F.Batuhan: Ekin, Güzide, Açelya, Rıfat, Alican, Eda



ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ödül oyununda Mehmet Şef'in hazırladığı yemek oldu. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyesinin yaptığı puanlamaların ardından kazanan takım Kırmızı oldu.