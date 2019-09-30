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HaberlerGündemMasterChef'te takım kaptanları kimler oldu? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?
30.09.2019 - 01:08 |

MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye, 21. yeni bölümüyle izleyecisinin karşısına çıktı. Sevilen yarışmada bu akşam ilk olarak haftanın takım kaptanları belli oldu ardından ise ödül oyunu oynandı. Peki MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu ve ödül oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam 21. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmanın 21. bölümünde takım kaptanları belirlendi ve ödül oyunu oynandı. İşte heyecan fırtınası yarışmanın bu akşamki bölümünde yaşananlar...

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Murat ve Faruk Batuhan kazandı. Murat ve F. Batuhan takımlarında olmasını istedikleri yarışmacıları şöyle sıraladı.

Mavi Takım kaptanı Murat: Suna, Cemre, Batuhan, Yasin, Mustafa, Bahri

Kırmızı Takım kaptanı F.Batuhan:  Ekin, Güzide, Açelya, Rıfat, Alican, Eda

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ödül oyununda Mehmet Şef'in hazırladığı yemek oldu. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyesinin yaptığı puanlamaların ardından kazanan takım Kırmızı oldu.

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