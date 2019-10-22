MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef'te haftanın takımları ve kaptanları

MasterChef Türkiye son bölümüyle ekranlara geldi. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmanın 33. bölümünde takım kaptanları belirlendi ve takım oyunu oynandı. İşte heyecan fırtınası yarışmanın dün akşamki bölümünde yaşananlar...



TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?



MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Güzide kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Güzide Kırmızı Takım kaptanını ise Yasin olarak seçti.



Mavi Takım kaptanı Güzide: Suna, Rıfat, Ekin, Murat, Kıvanç, Cemre.



Kırmızı Takım kaptanı Yasin: Eda, F.Batuhan, Batuhan, Alican, Mustafa



TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'nin bu haftaki takım oyununda yarışmacılar; Karadeniz mutfağının en sevilen yemeklerinden karalahana çorbası, mısır ekmeği, hamsi tava ve laz böreği yaparak yarıştı. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyesinin yaptığı puanlamalarla kazanan Kırmızı takım oldu.



MASTERCHEF 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



MasterChef 34. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...