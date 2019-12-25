MasterChef'te yarı finale kim kalacak? MasterChef Türkiye üçüncü eleme adayı belli oluyor...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de final haftası heyecanı sürüyor. Pazartesi günü yapılan ilk üç oyunda jüriden puan alan yarışmacılar arasında en düşük puanı Ekin almıştı. Ekin bu hafta eleme potasına çıkan ilk isim olmuştu.

MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dün akşam yapılan üç oyunda ise Güzide, Cemre ve Alican zorlu bir mücadele verdiler. Jüriden en düşük puanları toplayarak eleme adayı olan isim ise Alican oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLACAK? YARI FİNAL HEYECANI

MasterChef Türkiye'de bu akşam kritik bir akşam yaşanacak. Güzide ve Cemre yarı final için yarışacaklar. Toplamda üç oyun oynayacak olan Güzide ve Cemre arasından oyunlarda en fazla puanı toplayan kişi yarı finale yükselirken diğer kişi Ekin ve Alican ile eleme potasında yarışacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 75. BÖLÜM FRAGMANI