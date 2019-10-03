MasterClass kim kazandı 2 Ekim? MasterChef Türkiye'de ödül o yarışmacının...

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ödül oyununu kazanarak MasterClass eğitimini hak eden takım kırmızı takım olmuştu. Bu haftaki MasterClass eğitiminde ödüllü şef Sedat Yaman pasta eğitimi verdi ve kendi pastasına en yakın olan pastayı seçti.

MASTERCLASS KİM KAZANDI?

Kırmızı takım yarışmacılarının ilk kez yaptığı pastalar arasında Sedat Yaman'ın pastasına en yakın olan pastayı yapan isimler sıralamaya girdi. Mehmet Şef ve Seday Şef Ekin, Alican ve Eda'nın pastalarını son üçe bıraktı. Üç yarışmacı arasından en iyi olan ise Alican'ın pastasıydı.

Alican bu haftaki MasterClass eğitiminde birinci olarak ödülün sahibi oldu. Sedat Şef ile bir günlük pasta eğitimi alacak.