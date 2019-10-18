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18.10.2019 - 07:13 |

MasterClass ödülünü kim kazandı? MasterChef Türkiye'de hediye çekini kazanan

MasterChef Türkiye dün akşam MasterClass ile izleyici karşısına çıktı. Somer Şef'ten eğitim alan mavi takım yarışmacıları arasından finale kimler çıktı? MasterClass finalini kazanarak ödülü alan yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MasterClass ödülünü kim kazandı? MasterChef Türkiye'de hediye çekini kazanan

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Dün akşam MasterClass eğitimi yapıldı. Somer Şef'ten MasterClass eğitimi alan mavi takımda sürpriz dakikalar yaşandı.

MASTERCLASS FİNALİNİ KİM KAZANDI?

MasterClass eğitiminde tabaklarını sunup finale çıkan isimler Batuhan ve Yekaterina oldu. Somer Şef'in kararı ile en lezzetli yemeği ve sunumu çıkaran yarışmacı Yekaterina oldu. Yekaterina yarışmadan elendiği hafta MasterClass finalini kazanarak bin liralık hediye çekinin sahibi oldu.

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