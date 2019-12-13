MasterClass'ta büyük ödülü kim kazandı? MasterChef Türkiye 67. bölüm fragmanı

MasterChef Türkiye dün akşam MasterClass bölümü ile ekrana geldi. Şefler MasterClass için sürpriz bir yarışma düzenlediler. Yeni bölümde ise yarışmacılar Konya'ya gidiyor.

MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterClass'ta ilk oyun balıkları tanımaydı. İlk elenen isim Alican oldu. İkinci turda ise baharatları bilen isimler bir üst tura çıktı. Baharat testini geçen isimler ise Cemre ve Rıfat oldu. Son etapta şefler Cemre ve Rıfat'a 10 soru sordu. Kazanan isim MasterClass'ın şampiyonu olan Cemre aynı zamanda 5 bin TL'lik ödülü aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 67. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayı Rıfat olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren isim Batuhan oldu. Bu akşamki dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak merak konusu.