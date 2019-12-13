MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MasterClass'ta büyük ödülü kim kazandı? MasterChef Türkiye 67. bölüm fragmanı
ABONE OL
13.12.2019 - 07:21 |

MasterClass'ta büyük ödülü kim kazandı? MasterChef Türkiye 67. bölüm fragmanı

MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam MasterClass ile ekrana gelen MasterChef'te büyük ödül için sürpriz bir yarışma yapıldı. Peki, MasterClass'ta büyük ödülü kim kazandı? İşte zorlu mücadelenin sonucu ve MasterChef Türkiye 67. bölüm fragmanı...

MasterClass'ta büyük ödülü kim kazandı? MasterChef Türkiye 67. bölüm fragmanı

MasterChef Türkiye dün akşam MasterClass bölümü ile ekrana geldi. Şefler MasterClass için sürpriz bir yarışma düzenlediler. Yeni bölümde ise yarışmacılar Konya'ya gidiyor.

MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterClass'ta ilk oyun balıkları tanımaydı. İlk elenen isim Alican oldu. İkinci turda ise baharatları bilen isimler bir üst tura çıktı. Baharat testini geçen isimler ise Cemre ve Rıfat oldu. Son etapta şefler Cemre ve Rıfat'a 10 soru sordu. Kazanan isim MasterClass'ın şampiyonu olan Cemre aynı zamanda 5 bin TL'lik ödülü aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 67. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayı Rıfat olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren isim Batuhan oldu. Bu akşamki dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak merak konusu.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan'dan skandal hareket

Sıradaki Haber