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19.08.2019 - 17:19| DHA

Matkabın ucu elektrik teline denk gelince ölümden döndü!

Adıyaman’da, duvarı delmek için kullandığı matkabın ucunun elektrik teline girmesiyle akıma kapılan Gazi Bilen (22), yaralandı.

Matkabın ucu elektrik teline denk gelince ölümden döndü!

Olay, öğleden sonra, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinde duvara, asma aparatı yerleştirmek için matkapla delik açan Gazi Bilen, aletin ucunun elektrik tellerine girmesiyle akıma kapıldı. Yaralanan Bilen, yere yığılırken, durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bilen ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gazi Bilen'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

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