‘Mavi Balina’ kurbanı mı?

Somuncuoğlu, Rabia Naz’ın sosyal medya hesabından ‘Criminal Case’ ve ‘Mavi Balina’ oynadığına ilişkin görüntüleri komisyon üyeleriyle paylaştı. Milliyet, Rabia Naz’ın sosyal medya hesaplarındaki hareketlilik ve ‘Criminal Case’ oynadığına ilişkin bilgilerin emniyet ve savcılık dosyalarında yer aldığı bilgisine de ulaştı. Olayın trafik kazası olup olmadığını bilmediğini belirten Somuncuoğlu, “Şaban Vatan şimdiye kadar dört ayrı arabanın kızına çarptığı iddiasında bulundu, artık karar sizin” dedi. Giresun Eynesil’de 13 Nisan 2018’de hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası, kızının trafik kurbanı olduğunu, yetkililer ise yüksekten düştüğünü söylüyor.