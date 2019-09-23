‘Mavi Kız’ Seher için oynadılar

Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı’nda Akdeniz Nurçelikspor ile Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımları Dilek Kaya hakemliğinde sahaya çıktı. Takımlar, bu özel maçı başta Hudayari ile yok sayılan ve görmezden gelinen tüm kadınlar için oynadı. Çok sayıda kadın da maçı tribünden izledi.

Ozanlar Gücü Spor kadın futbol takımının kaptanı Ayça Yılmaz (30), “Bugün böyle bir maçta olduğum için çok gururluyum. Normal çıktığım maçların dışında daha büyük bir heyecan var. Ölen kardeşimizin kalbini sahada hissederek oynayacağız. Bundan sonra umarım böyle şeyler yaşanmaz. Bugün ölen kardeşimiz ve hayatın her alanında mücadele vermiş bütün kadınlar için ter dökeceğiz” dedi.

Akdeniz Nurçelikspor takımının kaptanı Büşra Gümüş (21) ise, “Bir kadın protesto için kendini yaktı. Kadın olması da bizi çok vurdu. Bugün bir farkındalık için buradayız. Umarım bugünden sonra kadınlar kendini öldürmek zorunda kalmaz. Kadınlar hayatın içinde olsun” diye konuştu.

‘Eşitlikten asla vazgeçmeyeceğiz’

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bugün burada oynanacak maç, İran’da ve tüm dünyada kadınların var olma mücadelesinde ‘Biz de varız’ demektir. Eşitlik sağlanana kadar birlikte mücadele edecek, eşitlikten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.