Max Kruse kimdir? Max Kruse O Ses Türkiye'de...

Maximilian "Max" Kruse 19 Mart 1988 doğumlu. Fenerbahçe takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman millî futbolcudur. Kruse, Almanya'nın kuzeyinde yer alan Schleswig-Holstein eyaleti Stormarn iline bağlı Reinbek kentinde doğdu. Reinbek'te ve Hamburg'da büyüdü.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Kruse Almanya U-19 takımı ile 2007 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katıldı. Ayrıca U-21 takımı için de oynadı.

Kruse millî takıma ilk kez, 29 Mayıs 2013 tarihinde Boca Raton'da Ekvador ile oynanacak olan hazırlık maçında çağırıldı. Bu maçta 79 dakika süre alıp Lukas Podolski'ye bir de asist yaptı. İkinci maçında 2 Haziran'da ABD karşısında ilk millî golünü kaydetti.Kruse, Mönchengladbach'ta geçirdiği başarılı performansa rağmen 2014 FIFA Dünya Kupası öncesindeki 30 kişilik hazırlık kadrosuna dahil edilmedi.

13 Haziran 2015'te 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Cebelitarık karşısındaki 7-0 skorla alınan galibiyette 2 gol attı.