Max Steel filminin konusu ve oyuncuları

Max Steel filminin konusu: Genç Max McGrath her ergenlik çağındaki genç gibi normal bir şekilde büyümüştür. Ancak günün birinde Max, vücudunun dünyadaki en güçlü enerjiyi üretebildiğini fark eder. Bu enerjiyle yaşayabilmesinin tek yolu da Steel adlı gizemli bir dünyadışı tekno-organik varlıkla birleşmesidir. İki varlık birbirlerine duydukları ihtiyaç sebebiyle birleşseler de arkadaş olurlar.. Birlikte çalışarak üstün güçleri ile birbirlerini eğitirler, güçlerini birleştirerek bir süper kahraman haline gelirler. İkilinin şimdi el ele vererek dünyayı uzaylı saldırganlara karşı korumaları ve bu süreçte geçmişin sırlarını da çözmeleri gerekmektedir...

Ölüm Fısıltısı filminin yönetmeni olarak tanıdığımız Stewart Hendler'ın yönetmen koltuğunda oturduğu fantastik macera filminin senaryosunda ise Christopher Yost imzası var. Filmin başrolünü Ben Winchell üstlenirken, kadroda Josh Brener, Maria Bello, Andy Garcia, Ana Villafañe, Mike Doyle ve Phillip DeVona gibi isimleri görmek mümkün.

OYUNCULAR KİMLER?

Ben Winchell

Rolü : Max McGrath

Maria Bello

Rolü : Molly McGrath

Andy Garcia

Rolü : Dr. Miles Edwards

Ana Villafañe

Rolü : Sofia

Phillip DeVona

Rolü : Harkins

Mike Doyle

Rolü : Jim McGrath

Billy Slaughter

Rolü : Agent Murphy

Megan Hayes

Rolü : Stalled Car Woman