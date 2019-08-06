Max Steel filminin konusu ve oyuncuları
21 Nisan 2017 Tarihinde vizyona giren Max Steel filmini Stewart Hendler yönetti. Aksiyon-bilimkurgu türündeki Max Steel filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor.
Max Steel filminin konusu: Genç Max McGrath her ergenlik çağındaki genç gibi normal bir şekilde büyümüştür. Ancak günün birinde Max, vücudunun dünyadaki en güçlü enerjiyi üretebildiğini fark eder. Bu enerjiyle yaşayabilmesinin tek yolu da Steel adlı gizemli bir dünyadışı tekno-organik varlıkla birleşmesidir. İki varlık birbirlerine duydukları ihtiyaç sebebiyle birleşseler de arkadaş olurlar.. Birlikte çalışarak üstün güçleri ile birbirlerini eğitirler, güçlerini birleştirerek bir süper kahraman haline gelirler. İkilinin şimdi el ele vererek dünyayı uzaylı saldırganlara karşı korumaları ve bu süreçte geçmişin sırlarını da çözmeleri gerekmektedir...
Ölüm Fısıltısı filminin yönetmeni olarak tanıdığımız Stewart Hendler'ın yönetmen koltuğunda oturduğu fantastik macera filminin senaryosunda ise Christopher Yost imzası var. Filmin başrolünü Ben Winchell üstlenirken, kadroda Josh Brener, Maria Bello, Andy Garcia, Ana Villafañe, Mike Doyle ve Phillip DeVona gibi isimleri görmek mümkün.
OYUNCULAR KİMLER?
Ben Winchell
Rolü : Max McGrath
Maria Bello
Rolü : Molly McGrath
Andy Garcia
Rolü : Dr. Miles Edwards
Ana Villafañe
Rolü : Sofia
Phillip DeVona
Rolü : Harkins
Mike Doyle
Rolü : Jim McGrath
Billy Slaughter
Rolü : Agent Murphy
Megan Hayes
Rolü : Stalled Car Woman