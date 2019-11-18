MEB ara tatil etkinlik takvimi | Ara tatil etkinlik takviminde neler var?

MEB ara tatil etkinlik takvimini yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatil Cuma günü itibariyle başladı. Öğrenciler bugünden itibaren bir hafta sürecek olan tatilin tadını çıkaracak. Tatilin sona ermesinin ardından binlerce öğrenci yeniden ders başı yapacak. Bu bir haftalık süre zarfında Milli Eğitim Bakanlığı 81 ilde yapılacak olan etkinlik takvimini öğrencilerin erişimine açtı. Bu süre zarfında öğrenciler şehirlerinde yer alan tarihi müze ve alanları ziyaret edip kendi yaşadıkları şehrin tarihini daha da yakından tanıma fırsatı bulacak.

Öğrencilere yönelik ara tatil etkinlik önerilerinin yer aldığı "aratatil.meb.gov.tr" sitesinin hazırlandığını bildiren Yusuf Büyük, "Velilerimiz, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla, 81 ilde 18-22 Kasım'daki 5 günlük sürede yapılacak faaliyetleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere 'aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilecek." ifadelerini kullandı.

Büyük, ailelerin farklı bir şehre gitmesi durumunda, internet sitesinden ilgili şehre tıklayarak istedikleri etkinliklere katılabileceklerini kaydetti.

ARA TATİL ETKİNLİK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ