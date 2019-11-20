MEB ara tatil etkinlik takvimi! Ara tatil ne zaman sona erecek?

MEB tarafından yayımlanan etkinlik takvimi ile bu yıl ilk kez uygulanmaya başlanan ara tatilde öğrencilerin bulundukları illerdeki tarihi değerleri ve tarihi eserleri yakından tanıma, buralara yapılacak olan ziyaretler ile tarihe bire bir tanıklık etmek amaçlanacak. Bu kapsamda özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de tarihi eser ve dokuların diğer illere nazaran oldukça fazla yer alması burada eğitim alan öğrencilerin için ekstra bir etkinlik anlamına geliyor.

Bu yıl ilk kez 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk ara tatilinde, öğrencilere yönelik etkinlik önerilerinin yer aldığı "aratatil.meb.gov.tr" sitesi kullanıma açıldı.

Ara tatil uygulamasına ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Ara tatil, eğitim öğretime verilen bir aradır. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vaktidir." dedi.



Öğrencilere yönelik ara tatil etkinlik önerilerinin yer aldığı "aratatil.meb.gov.tr" sitesinin hazırlandığını bildiren Yusuf Büyük, "Velilerimiz, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla, 81 ilde 18-22 Kasım'daki 5 günlük sürede yapılacak faaliyetleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere 'aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilecek." ifadelerini kullandı.



Büyük, ailelerin farklı bir şehre gitmesi durumunda, internet sitesinden ilgili şehre tıklayarak istedikleri etkinliklere katılabileceklerini kaydetti.