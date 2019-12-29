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29.12.2019 - 07:50 | | AYKUT YILMAZ Ankara

MEB, barış ve hoşgörüyü yönetmelikten çıkardı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti.

MEB, barış ve hoşgörüyü yönetmelikten çıkardı

Değişiklikle, çocuklara yönelik eserlerin seçiminde, “çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyici nitelikte olması” kriteri getirildi. Eserlerin incelenmesinde, seçiminde, hazırlanmasında ve tercümesinde göz önüne alınacak temel ilkeler arasından “hoşgörü ve barış” kavramı kaldırıldı. Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, yönetmelikten hoşgörü ve barış kelimelerinin çıkarılmasına tepki gösterdi.

Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece MEB’in ders kitapları hariç, her türlü basılı yayın ile basılı olmayan bilim, sanat ve kültür eserleri, CD, DVD, e-kitap ve benzeri manyetik depolama üniteleri, bakanlık internet sitelerinde hizmete sunulan elektronik yayının seçimi, incelenmesi ve bu işlemleri yapacak yayın kurullarının oluşturulması, görev ve yetkilerinin yanı sıra basım-yayım-yayın, hizmet alımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte önemli değişikliğe gidildi.

Önceki yönetmelikte, eserlerin incelenmesinde, seçiminde, hazırlanmasında, sadeleştirilmesinde ve tercüme edilmesinde göz önünde bulundurulacak temel ilkeler arasında, “Toplumun çağdaşlaşmasına, gelişmesine, demokratikleşmesine, hoşgörü, barış ve birlikte yaşama arzusunun gelişmesine ve milli kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayıcı nitelikte olması” ilkesi yer alıyordu. Yapılan değişiklikle bu ilkede yer alan “barış ve hoşgörü” ifadeleri yönetmelikten çıkarıldı. Bunun yerine, “Toplumun çağdaşlaşmasına, gelişmesine, demokratikleşmesine, birlikte yaşamasına katkı sağlayıcı nitelikte olması” ifadesi geldi.

‘Yargıya gideceğiz’

Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Akkaş, değişikliğe tepki göstererek, “Hoşgörüye, barış sözcüğüne çok ihtiyacımız olduğu bir zamanda bunların yönetmelikten kaldırılmış olmasının bir anlamı, bir izahının olması lazım. Yönetmelikten barış ve hoşgörü, neden çıkarılır? Hangi maksatla? MEB’in buna bir açıklama yapması gerekiyor. Biz de yapacakları açıklamaya göre sendika olarak tavrımızı ve düşüncelerimizi tekrar açıklayacağız. Gerekirse yargıya başvurarak bu değişikliğin
iptalini isteyeceğiz” dedi.

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