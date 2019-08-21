BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı! BİLSEM kayıtları ne zaman alınacak?

BİLSEM Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Temmuz 2019 tarihinde sonuçlarını öğrenmişti. Ardından Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alındı ve 9 Ağustos tarihine kadar bireysel değerlendirmeler tamamlandı. Ve beklenen gün geldii

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) mülakat sonuçları açıklandı. Sabırsızlıkla beklenen BİLSEM mülakat sonuçları yoğun ilgi görüyor.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

BİLSEM mülakat sonuçları MEB'in http://meb.gov.tr/ adresi üzerinden öğreniliyor.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Kayıt hakkı elde eden adaylar 26 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130,

Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90,

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 70 olarak belirlenmiştir.

Bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihleri arasında bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar; 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.