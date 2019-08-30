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30.08.2019 - 10:15

MEB Özür grubu atama sonuçları! (Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları) MEBBİS sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 Yaz Dönemi Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı. İşte MEBBİS sorgulama ekranı...

MEB Özür grubu atama sonuçları! (Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları) MEBBİS sorgulama ekranı

5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınan öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularının sonuçları belli oldu.

Öğretmenlerin başvuru sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 2 Eylül'den itibaren yapılacak.

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