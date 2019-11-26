MEB sınav takvimi 2020 | AÖL, İOKBS, MTSK sınav tarihleri 2020

MEB tarafından yeni yılda uygulanacak sınavların tarihleri belli oldu. MEB 2020 sınav takvimine göre AÖL, İOKBS, MTSK sınav tarihleri...

MEB 2020 SINAV TAKVİMİ

AÖL 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2 - Açık öğretim ortaokulu, Açık öğretim Lisesi, Açık öğretim imam hatip lisesi ve Mesleki açık öğretim Lisesi 2. dönem sınavı 21-22 Mart 2020 tarihinde yapılacak.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - 3. Dönem Sınavı 4-5 Temmuz 2020'de yapılacak.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- 1. Dönem

Sınavı 5-6 Aralık 2020'de yapılacak.

2020 İOKBS NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 25 Nisan 2020'de yapılacak.

MS 2020 NE ZAMAN?

Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) 7 Haziran 2020'de yapılacak.

MTSK 2020 E-SINAVI NE ZAMAN?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 81 ilde haftanın 7 (yedi) günü esınav salonlarında randevulu sistemle gerçekleştirilecektir.