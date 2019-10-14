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14.10.2019 - 18:59 | | AA

MEB, sınır illerindeki eğitim için koordinasyon kurulu oluşturdu

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) sınır illerindeki eğitim süreçlerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi için koordinasyon kurulu oluşturuldu.

MEB, sınır illerindeki eğitim için koordinasyon kurulu oluşturdu

 

Alınan bilgiye göre, koordinasyon kurulu ilk toplantısını Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda, okulların tatil edildiği bölgelerde öğrencilerin eğitim süreçlerinin telafisi için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Bu kapsamda, görüşülen önlemler bölgedeki eğitim yöneticileriyle birlikte tüm detaylarıyla değerlendirildikten sonra hızlı bir şekilde uygulama safhasına geçilecek.

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