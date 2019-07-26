MEBBİS Şube müdürleri isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, isteğe bağlı olarak görev yerlerinden ayrılacak şube müdürlerinin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

Birinci aşamada, şube müdürleri isteğe bağlı olarak yer değiştirme isteğini, Takvimde belirtilen tarihler arasında Elektronik Başvuru Formunda beyan ederek tamamlayacaklardır.

İkinci aşamada, boş bulunan şube müdürlükleri ile isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan şube müdürlerinin yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel yerlerin listesi http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlanacaktır.

İkinci aşamada şube müdürleri, halen bulundukları hizmet bölgesinin aynı veya alt hizmet bölgelerinde bölge hizmeti süresini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında durumlarına uygun boş olarak ilan edilen/boşalması muhtemel olarak ilan edilen kadrolar arasından en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.

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BAŞVURU TARİHLERİ

Birinci aşama MEBBİS üzerinden yapılacak başvurular 25 Temmuz itibari ile başladı 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İkinci aşama tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN DUYURULACAK?

Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, 7 Ağustos 2019'da Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.