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19.12.2019 - 09:40 | | AA

Son dakika: MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Suriyeli 830 kişinin öğretmen olarak atandığı iddiasına ilişkin, "Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler, daha önce geçici eğitim merkezlerinde görev yapan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir." bilgisi paylaşıldı.

Son dakika: MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, basında ve sosyal medyada yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 830 Suriyeli öğretmen atandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bakanlığa bağlı eğitim öğretim kurumlarında, öğretmen istihdamına ilişkin koşulların ilgili mevzuat çerçevesinde belirlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullara öğretmen olarak atandığı ileri sürülen kişiler, daha önce geçici eğitim merkezlerinde görev yapmakta olan Suriyeli gönüllü eğiticilerdir. Söz konusu kişiler, eğitici eğitimi sürecinin ardından sınava girerek sertifika almaya hak kazanan kişiler arasından belirlenmiştir. Bu kişiler 'Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi' kapsamında, Suriyeli çocukların okula uyum sürecine destek olmak üzere sınıf dışı etkinlikler, saha çalışmaları, tercümanlık, aile bilgilendirme faaliyetleri gibi belirlenen alanlarda geçici süreyle görev almaktadır. Suriyeli gönüllü eğiticilerin öğretmen kadrosunda yer alması, mümkün değildir. Söz konusu gönüllü eğiticilerin teşvik ücreti ödemeleri, anlaşmalar kapsamında UNICEF tarafından yapılmaktadır."

 

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