MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMEB'den 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma
15.08.2019 - 13:25| AA

MEB'den 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "bazı devlet okullarında özel sınıflar oluşturularak velilerden para talep edildiği" iddialarına yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldı.

MEB'den 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, medyada "devlet okulunda özel sınıf ayrımcılığı" başlıklı haberlerde yer alan "özel sınıf oluşturularak velilerden para talep edildiği" iddialarını ve bu konuda MEB'e ulaşan bildirimleri "ihbar" kabul ederek harekete geçti.

"Okula kayıt, seviye/özel grup sınıfları, yabancı dil özel sınıflarının oluşturulması, proje okulu, öğretmen seçimi, teknolojik/fiziki olanaklar" gibi çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek velilerden "bağış" adı altında veya farklı yollarla ücret talep edildiğine ilişkin haberler ve gelen şikayetler dikkate alınarak, inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Bakanlık ayrıca Anayasa'nın 42'nci maddesine göre eğitim öğretim faaliyetlerinin ücretsiz olduğu, hiç kimsenin bu haktan yoksun bırakılamayacağı, eğitim öğretim faaliyetlerinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek yapılacağına ilişkin, öğrenci ve velilerin okul yönetimlerince bilgilendirilmesini sağlayacak.

Tekirdağ’da toplu leylek ölümleriTekirdağ'da göç eden leylekler, Demirli Mahallesi kesimindeki yüksek gerilim hattında elektirk akımına kapılması sonucu telef oldu. AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, leyleklerin telef olduğu bölgede incelemelerde bulunup, leylek ölümlerini önlemek için bazı noktalardaki yüksek gerilim hatlarında izolasyon yapılacağını söyledi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pençe Harekâtı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

Pençe Harekâtı'nda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

Askeri heyet, Akçakale sınırında

Askeri heyet, Akçakale sınırında

Bankta bulduğu çantadan servet çıktı!

Bankta bulduğu çantadan servet çıktı!

Hayati Tehlike filminin konusu ve oyuncuları

Hayati Tehlike filminin konusu ve oyuncuları

Sıradaki Haber