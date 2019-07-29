MEB’den TBMM’ye seçmeli ders savunması: ‘Zamanın ruhuna uygun eğitim veriliyor’

MEB’in seçmeli ders uygulamasının genişletilmesinin ardından TBMM Dilekçe Komisyonu’na vatandaşlardan yoğun şikayet geldi. Özellikle “tarih ve matematik” derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılmasına dönük endişeler dile getirildi. Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, konuyu MEB’e ileterek vatandaşların zihinlerindeki soru işaretlerinin giderilmesini istedi. MEB kısa bir süre önce TBMM’ye gönderdiği yazıda ‘tarihi’ bir savunma yaptı.

2023 HEDEFİMİZDE VAR: Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde yer alan hedeflerinde; ‘Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun esnek modüler bir program ve ders çizelgesi yapısına geçilmesi’, ‘ortaöğretimde zorunlu ders saatleri azaltılması’, ‘haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılması ve derslerin yükseköğretimle uyumlu hâle getirilmesi” bulunmaktadır.

ZAMANIN RUHU: Ortaöğretim tasarımında; ülkemizi geleceğe, öğrencileri 2030’lardaki iş hayatına, 2030, 2040’larda karşılaşacakları dünyaya, ‘zamanın ruhuna’ uygun eğitim verme, ekonomi ve üretime katkı sağlayacak becerilerle donatma, ülkenin demokrasisine katkı sağlama, eğitimde yapısal ve zihinsel dönüşümü sağlayarak geleceğin rekabet şartlarına öğrencileri hazırlamak planlanmaktadır.

SINAVA DEĞİL ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK: 9. sınıftaki temel disiplinlerin, öğrencilere konu ve kavramları bütüncül değerlendirme anlayışı ve kavrayışını kazandıracak bir anlayışla verilmesi, 10 ve 11’nci sınıflarda akademik anlamada derinleşmenin gerçekleşmesi, 12. sınıflarda ise öğrencilerin disiplinler üstü derslerle desteklenerek üniversite sınavına değil üniversiteye hazırlanmaları sağlanacaktır.

KALICI ÖĞRENME: Yapılan araştırmalarda hemen hemen bütün ülkelerde ortaöğretimde beş-altı ders olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerimizin kalıcı öğrenme ile derinleşmesini sağlamak, öğrendikleri üzerinde düşünme zamanına sahip olmaları için öğrencilerin çok yönlü gelişmesini sağlayacak şekilde ders çeşitliliğinde azaltmaya gidilmiştir.

ORTAK DERSLER: Öğrencinin ilgi, mizaç ve yetenekleri ne veya ne yönde olduğunun belirlenmesini ve ölçülmesini sağlamak amacıyla 3-4 dersin dışında (Ortak Dersler; Türk Dili ve Edebiyatı, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgi Kuramı ve Uygulamaları I-II olup sınıflar bazında değişmektedir.) Tarih, Coğrafya, Matematik, Yabancı dil, fizik vb. diğer dersler seçmeli dersler kapsamına alınmıştır.

MİZAÇ VE YETENEK TERCİHİ: İlgi ve Mizaca/Bilgi ve İlgiye Göre Eğilime Yönelik Seçilecek Dersler; yabancı dil, matematik, fen bilimleri, sosyal ve beşeri sanat ve spor, seçmeli ders gruplarından oluşmakta olup her gruptan 1 (bir) ders seçme imkânı tanınmıştır. Ayrıca, rehberlik ve kişisel gelişim, sertifika, proje, hayal-etkinlik-yaşam (HEY)ile akademik destek çalışmalarına yer verilmiştir.

KADEMELİ GEÇİŞ: Sonuç olarak öğrencilerin; 10-11-12. sınıflarda ilgi, mizaç ve yeteneklerine göre ders seçimine imkan verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde belirtildiği gibi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanması planlanmaktadır.