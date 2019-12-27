MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘Meclis tezkereyi kabul etmemeli’
ABONE OL
27.12.2019 - 07:50 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

‘Meclis tezkereyi kabul etmemeli’

CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya’ya asker gönderilmesini öngören tezkerenin Meclis’e sunulacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

‘Meclis tezkereyi kabul etmemeli’

Genel Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Yunus Emre, “Biz Türk askerinin Libya çöllerine gönderilmesine karşıyız” dedi. AK Parti’nin şiddetli bir iç savaşın yaşandığı Libya’da kendisine bir alan açma çabasını Türkiye’nin ulusal çıkarları ile ilişkilendirmediklerini ifade eden Emre,  “AKP’nin özellikle Suriye’de yaptığı hataları şimdi de Libya’da yapmasını kabul edemeyiz. Meclis de kabul etmeli” ifadelerini kullandı. 

Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdıD-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye ilk finalist belli oldu! Yeni bölüm fragmanı...

MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye ilk finalist belli oldu! Yeni bölüm fragmanı...

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sıradaki Haber