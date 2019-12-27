‘Meclis tezkereyi kabul etmemeli’

Genel Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Yunus Emre, “Biz Türk askerinin Libya çöllerine gönderilmesine karşıyız” dedi. AK Parti’nin şiddetli bir iç savaşın yaşandığı Libya’da kendisine bir alan açma çabasını Türkiye’nin ulusal çıkarları ile ilişkilendirmediklerini ifade eden Emre, “AKP’nin özellikle Suriye’de yaptığı hataları şimdi de Libya’da yapmasını kabul edemeyiz. Meclis de kabul etmeli” ifadelerini kullandı.