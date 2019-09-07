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07.09.2019 - 07:50| ÖNDER YILMAZ Ankara

Meclis'e başvurup 'bunun adı vahşet' dedi ama... Erkeklerin ömrü böyle son buluyor!

İstanbul’da yaşayan Şahin Keleş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, yumurta endüstrisinde üretilen civcivlerden cinsiyetinin erkek olduğu tespit edilenlerin, ekonomik değer taşımadığı gerekçesiyle işletmelerce vahşi yöntemlerle imha edildiğini dile getirdi.

Meclis'e başvurup 'bunun adı vahşet' dedi ama... Erkeklerin ömrü böyle son buluyor!

Erkek civcivlerin yok edilmesinin engellenmesini, yaşam haklarının sağlanmasını isteyen Keleş, bu yönde düzenleme yapılmasını talep etti. TBMM konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletti. Ancak bakanlıktan erkek civcivler için umut vermeyen bir rapor geldi. Bakanlık, “Erkek civcivlerin yemi ete dönüştürme oranları düşük olduğundan ekonomik değeri bulunmadığı için karbondioksit konteynerlerinde itlaf edilmektedirler” dedi.

Umutsuz cevap!

Bakanlıktan gelen raporda, “Kuluçkahanelerde erkek civcivlerin itlafının hayvan refahına uygun olması (C02- Karbondioksit konteyneri) gerekmekte olup, kuluçkahaneler bu konuda talimatlandırılmıştır. Bu üretim metodu, dünya genelinde yumurtacı kuluçkahanelerde kullanılan bir yöntemdir. Son dönemde özellikle embriyolu tavuk yumurtasının iç sıcaklığına bakılarak cinsiyetin belirlenmesine yönelik bazı yöntemler deneysel amaçlı uygulanmakta olup, henüz pratikte uygulama alanı bulamamıştır. Ülkemizde 72 adet kuluçkahane bulunmakta olup, kuluçkahaneler mevzuat kapsamında denetlenmektedir” denildi.

 

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