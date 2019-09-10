Meclis’e ‘korku filmi’ şikâyeti!

Bakanlık, uygun bulunmayan filmlerin gösterime sunulmasına izin vermediklerini ve yapımcılara 50 bin TL’ye kadar cezalar verildiğini belirtti.

‘Dini istismar ediyorlar’

TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran İstanbul’da yaşayan C.S. adlı vatandaş, yerli sinema filmlerinin din istismarı içerdiğini iddia etti. C.S. başvurusunda, “Yerli korku filmlerinin konularına bakıldığında neredeyse tamamını dini ögelerden almakta. Sinema izleyicisi olan insanların dini duygularını istismar eden bu korku filmi yapımları ne yazık ki bir incelemeye uğramadan vizyona girmektedir. Bu film yapımları, filme konu olan olayların gerçek olduğunu, yaşanmış hikayelerden hareket edilerek çekildiğini film içinde belirterek insanların dinsel ögelere karşı olan algısını bir çeşit korkuya dönüştürmektedir” ifadelerini kullandı.

C.S. “Dabbe”, “Siccin”, “Şeytan-ı Racim”, “Müsallat” gibi filmleri örnek göstererek, Meclis’ten gereğinin yapılmasını istedi.

Dilekçe Komisyonu, C.S.’nin bu talebini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletti. Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğü’nün yazısında, “Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin kamu düzeni, genel ahlak ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla; şiddet, pornografi ve insan onuruyla bağdaşmayan görüntü ile Anayasa’da görülen diğer ilkeler” doğrultusunda denetlendiği kaydetti.

Çifte ihlale 50 bin TL

Uygun bulunmayan filmlerin, ticari dolaşıma ve gösterime sunulmadığına dikkati çeken bakanlık, zorunlu işaret ve ibareleri de tek tek sıraladı. Bakanlık, şiddet, korku, cinsellik içeren filmlerin 18 ve yaş üzeri olan kitleye sunulabileceğine vurgu yaptı.

Bakanlık, Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu’nun kararları ile zorunlu tutulan işaret ve ibarelerin kullanılmaması halinde valilerce filmlerin gösterim ve dağıtımının durdurulduğunu ve para cezası uygulandığını belirtti. Bakanlık, işaretlere uymayan yapımcılara 20 bin TL, sınıflandırma ve değerlendirme yükümlülüğüne uymayan yapımcılara 20 bin TL, her ikisini ihlal edenlere 50 bin TL para cezası verildiğini kaydetti.

‘İzin vermiyoruz’

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TBMM’ye ilettiği cevapta şunları söyledi: “Filmler genel izleyici kitlesinden 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesine kadar sınırlandırılabileceği gibi değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmlerin ticari dolaşıma ve gösterime sunulmasına izin verilmemektedir” dedi.