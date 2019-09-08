08.09.2019 - 07:50| Mustafa İstemi
Meclis’in ‘koi’leri
TBMM kampüsü içinde yer alan 485 hektarlık alanda, yemyeşil örtü üzerindeki ormanlık bölgeler, çeşit çeşit çiçeklerle bezenmiş park ve bahçeleri adeta “nefes alma” stres atma alanlarıdır.
Meclis bahçelerinde, zaman zaman çimenler üzerinde çıplak ayakla yürüyerek elektriğini atmaya çalışan milletvekillerine de rastlamak mümkün. Meclis’in ziraat mühendislerinin ve peyzaj mimarlarının gözleri her gün bu alanlar üzerindedir. Ankara’nın göbeğinde oksijen deposu olan bu güzelliklere bir yenisi eklendi.
Muhalefete mensup milletvekillerinin kullandığı bahçe bölümünde bulunan süs havuzuna akvaryum ilave edildi. Uzak doğuluların özellikle de Japonların, “Hayatta başarıyı ve azmi simgeliyor” dedikleri tatlı su balığı ‘koi’ler havuzda ve akvaryumda izleyenlere muhteşem bir görüntü sunuyor. Kırmızı, beyaz, siyah, gümüş beyazı ‘koi’ler çevreye renk kattıkları gibi dinlendirici özelliklerini de sergiliyor.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.