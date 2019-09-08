Meclis’in ‘koi’leri

Meclis bahçelerinde, zaman zaman çimenler üzerinde çıplak ayakla yürüyerek elektriğini atmaya çalışan milletvekillerine de rastlamak mümkün. Meclis’in ziraat mühendislerinin ve peyzaj mimarlarının gözleri her gün bu alanlar üzerindedir. Ankara’nın göbeğinde oksijen deposu olan bu güzelliklere bir yenisi eklendi.







Muhalefete mensup milletvekillerinin kullandığı bahçe bölümünde bulunan süs havuzuna akvaryum ilave edildi. Uzak doğuluların özellikle de Japonların, “Hayatta başarıyı ve azmi simgeliyor” dedikleri tatlı su balığı ‘koi’ler havuzda ve akvaryumda izleyenlere muhteşem bir görüntü sunuyor. Kırmızı, beyaz, siyah, gümüş beyazı ‘koi’ler çevreye renk kattıkları gibi dinlendirici özelliklerini de sergiliyor.