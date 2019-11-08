Meclis’te ‘Muhtarın vasiyeti’ tartışması

Muhalefet milletvekilleri ile AK Partili vekiller arasında sık sık söz düellosu yaşanan görüşmelere “muhtarın vasiyeti”, “ejder meyvesi” ve “FETÖ’cüleri koruma” tartışmaları damga vurdu. Yaşanan gerilimde AK Partili ve CHP’li vekiller arasında fiziki kavgaya ramak kalırken, TBMM Başkanvekili CHP’li Levent Gök tansiyonu düşürmek için birleşime ara vermek zorunda kaldı.

Vasiyet edilen cami

Görüşmelerde, Alevi köyü olarak bilinen Kars Sarıkamış Aşağı Sallıpınar Köyü’ne yapılan cami tartışma konusu oldu. HDP’li Zeynel Özen, seçim döneminde AK Parti’ye oy vermeyen köylere ya hizmet götürülmediğini ya da, “Camiyle başlayalım sonra hizmet gelir” dendiğini iddia ederek, Sallıpınar Köyü’ndeki camiyi örnek gösterdi. Özen’in iddiasına yanıt veren eski Ulaştırma Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, söz konusu caminin köy muhtarının annesinin vasiyeti olduğunu söyledi. “Cami yapılmasına izin verilirse hizmet edilecek” iddiasının külliyen yalan olduğunu söyleyen Arslan, “Muhtarın, annesinin vasiyetini köylü yerine getiriyor. Biz köylerin hepsine hizmet ettiğimiz gibi buraya da hizmet ediyoruz, hizmet etmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Görüşmelerde söz alan CHP’li Burcu Köksal, AK Parti iktidarında çiftçilerin zorluklar yaşadığını savundu. 2002’den bu yana mazot fiyatının altı kat arttığını belirten Köksal, “Çiftçiyi bankalara, tarım krediye mahkûm ettiniz” dedi.

Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti hükümetlerinin çiftçinin, köylünün, esnafın, dar gelirlinin, mağdurların ve mazlumların iktidarı olduğunu söyledi.