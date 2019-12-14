Meclis’ten ortak tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı karar metnine AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları kabul oyu, HDP grubu ret oyu verdi. Karar metninde “ABD Senatosunun, tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukukun temel kurallarını yok sayarak, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz” denildi.



Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında oluşacak Senato’yu bağlamayacak bu kararın, açıkça kirli bir siyasi oyunun parçası olduğu belirtilen metinde, “Bu, keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihi olaylar hakkında hüküm vermenin parlamentoların işi olmadığı görüşünü tekrar etmektedir. ABD Senatosu artık kendi tarihine kattığı bu kirli vicdan yüküyle yaşamak zorundadır” ifadelerine yer verildi.



CHP: Kırılma yaratacak



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: ABD Senatosu’nun 1915 olayları ile ilgili olarak hazırlanan karar tasarısını kabulü, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerde onarılması güç izler bırakacak ve tarihsel bir kırılma yaratacak nitelikte. CHP olarak, tarihi konuların ilgili ülkelerin kendi aralarında çözüme kavuşturulması gerektiğine ve üçüncü ülkelerin bu konuda taraf olmalarının sorunların çözümünü zorlaştırdığına inandığımızı bir kez daha hatırlatmak isteriz. ABD Senatosu tarafından alınan kararın, çıkmaza giren Türkiye-ABD ilişkilerine veya Türkiye ve Ermenistan halkları arasındaki diyaloğa olumlu ve yapıcı bir katkı sağlaması beklenmemelidir. Bu kararı kınıyor, önümüzdeki dönemde bu kararın yaratacağı olumsuz iklimden tarafların atacağı akılcı, sağduyulu ve uzun erimli adımlarla en kısa zamanda kurtulmak gerektiğine inanıyoruz.



MHP: Bu iddia değil iftiradır



MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: Geçtiğimiz ay ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylanan sözde soykırımın, alelacele ABD Senatosu’na getirilmiş olması, kendileri adına büyük bir utanç vesilesiyken bizim adımıza yok hükmündedir. Bu bir iddia değil, iftiradır. Osmanlı Devleti, Ermenilerin sözde katliam iddialarının araştırılması için İspanya’ya Hollanda’ya, Danimarka’ya ve İsveç’e Şubat 1919’da birer nota göndermiş ve ikişer hukukçu görevlendirilmesini ve soruşturma komisyonu kurulmasını talep etmiştir. Bu talep, İngiltere’nin engellemesi sebebiyle sonuçsuz kalmıştır. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘arşivlerimizi açalım, bu iddiaları tarihçiler araştırsın’ önerisi karşılık bulmamaktadır. Temiz Türk milleti, ABD senatörlerinin kanlı ellerini kaldırmasıyla kirlenmeyecektir.



‘Bilgisiz bağnaz ve hukuksuz’



İYİ Parti: ABD Kongresi’nin Senato kanadında bir kısım Ermenilerin sözde iddiaları bağlamında alınan, tarihi yeniden yazma teşebbüsü olarak gördüğümüz kararı İYİ Parti olarak reddediyor ve kınıyoruz. ABD Senatosunun bu Ermeni kartını ikili ilişkilerimize vereceği zararı umursamaz şekilde oynar duruma düşmüş olması bilgisiz, ufuksuz ve bağnaz yaklaşımların bir tezahürüdür.