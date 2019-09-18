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18.09.2019 - 07:50 |

MEF’in 3. kitabı ABD’de yayımlandı

MEF’in 3. kitabı ABD’de yayımlandı

MEF Üniversitesi’nin, Flipped Learning/Aktif Öğrenme uygulamalarıyla ilgili bilgi, birikim ve deneyimini yazarak yükseköğretimin gelecek perspektifini de yorumladığı kitabı ABD’de yayımlandı. ‘‘The New University Model: Flipped, Adaptive, Digital and Active Learning (FADAL)’’ isimli kitap, FL Global Publishing tarafından basıldı.Kitabın yazarlığını MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Caroline Fell Kurban yaptı. Kitap MEF Eğitim Kurumları’nın Kurucusu Dr. İbrahim Arıkan’a adandı. Kitabın önsözü ise Harvard Üniversitesi’nden Flipped Learning’in yaratıcısı olarak da bilinen fizikçi ve eğitim pedagojisi ve eğitim teknolojileri alanında yaptığı yeniliklerle dünyada kabul görmüş Profesör Eric Mazur tarafından yazıldı.

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