‘Mega İstanbul’ bu sergide

Sergi, İstanbul’un çarpıcı derecede hızlı ve ölçüsüz kentsel büyümesini gözler önüne seriyor. Bizans, Konstantinopolis, daha sonra İstanbul; yakın zamanlı “İstanbul 2023”ü inşa etme emelleri de dâhil olmak üzere fetihler, siyasi ve dini entrikalar, depremler ve yangınlar arasında çağlar boyunca sürekli olarak süren aralıksız bir mücadelenin içerisinde yeniden tanımlandı.

Serginin tanıtım metninde, “Osmanlı İmparatorluğu’nun eski başkentinin çok katmanlı kentleşme yığınlarının üzeri, bugün artık 16 milyon nüfusa sahip bir megapolle kaplı. Bu kentsel büyüme, son yıllarda, genellikle çevresini de dikkate almadan, çarpıcı bir hızda gerçekleşti. Bu durum, özellikle, meskûn alanın kenarlarındaki, az bilinen ama mevcut yeni oluşumların ve eşitsizliklerin şiddetini ve boyutunu açığa çıkaran yerlerde görünür oluyor” ifadelerine yer verildi.