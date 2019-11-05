Mehmet Ali Erbil son durumu | Mehmet Ali Erbil yaşı kaç?

Mehmet Ali Erbil'in son durumu nasıl? Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda müşahede altında tutulan Mehmet Ali Erbil'in değerleri normele dönünce taburcu edilmişti. Dün akşam rahatsızlanan Erbil'in yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında Instagram sayfasında açıklama yayınladı:

"Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah."

MEHMET ALİ ERBİL YAŞI KAÇ?

Mehmet Ali Erbil 8 Şubat 1957 İstanbul doğumlu. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.