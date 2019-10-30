Mehmet Ali Erbil'in yaşadığı kaçış sendromu hastalığı nedir?

Türkiye'de ilk kez Mehmet Ali Erbil'de görülen ve merak edilen kaçış sendromu hastalığı nedir? Kaçış sendromu hastalığının tedavisi var mı? İşte kaçış sendromu hastalığı ile ilgili merak edilenler...

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu hastalığı (Capillary leak syndrome), kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır. Kaçış Sendromu 1960 yılında ilk tarif eden B.Clarkson'dur. Çok az görülen bir hastalık olup, dünyada sadece 79 vakaya rastlanmıştır. ABD'de 10, Fransa'da 32 kişide Türkiye'deyse ilk defa Mehmet Ali Erbil'de rastlanmıştır.

KAÇIŞ SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

Hasta ayda bir kez krize girebilir ya da senelerce hiç belirti vermeyebilir.

*Tansiyon düşmesi

*Kanın koyulaşması hemoconcentration

*Kanda albumin azalması hypoalbuminemia

*Vücutta şişmeler, ödem oluşumu.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ

Kesin iyileşme olmamakla birlikte, krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanmaktadır.