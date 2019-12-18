Mehmet Günsür kimdir? Mehmet Günsür eşi kim?

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?

Mehmet Günsür 8 Mayıs 1975 İstanbul doğumlu. Tatar kökenli olan bir aileden gelen Mehmet Günsür'ün bir ablası vardır. Oyunculuğa yedi yaşında çeşitli reklam filmlerinde oynayarak başladı. 14 yaşındayken Okan Uysaler'in yönettiği Geçmiş Bahar Mimozaları adlı dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı.

talyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girerek buradan mezun oldu. Bir müzik grubuyla konserler veren Günsür, dört yıl boyunca restoran işletmiştir. Hamam filminin figürasyonunu yapan bir arkadaşının aracılığıyla seçmelere katıldı. Deneme çekiminin ardından role kabul edildi ve Ferzan Özpetek'in yönetmenliğindeki bu filmle adını geniş kitlelere duyurdu. Filmin ardından yalnızca oyunculuğa yönelme kararı aldı.

MEHMET GÜNSÜR'ÜN EŞİ KİMDİR?

2006 yılında yönetmen Katerina Mongio ile evlenmiştir ve üç çocukları vardır.

MEHMET GÜNSÜR DİZİLERİ

1989 Geçmiş Bahar Mimozaları Sabih

1989 Cahide

1999 Sır Dosyası Ayhan

2001 Don Matteo

2003 Pilli Bebek Tarık

2004 Kasırga İnsanları Sinan

2005-2006 Beyaz Gelincik Mustafa Aslanbaş

2007-2008 Bıçak Sırtı Mehmet Ertuğrul

2012-2014 Muhteşem Yüzyıl Şehzade Mustafa

2017-2018 Fi Deniz

2019- Atiye Ozan