Mehmet Şafak Türkel kimdir? Kaç yaşındaydı?

Burdurlu yönetmen Mehmet Şafak Türkel'den acı haber geldi. 3 gündür kayıp olan Türkel'in bugün ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Bu gelişme sonrası "Mehmet Şafak Türkel kimdir?" sorusu sorulmaya başlandı.

MEHMET ŞAFAK TÜRKEL KİMDİR?

1981 Burdur doğumlu. Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü mezunu. Canlı performanslara video enstelasyon çalışmalarına ilk olarak 2001-2002 sanat sezonunda Uğur Seyrek'in koreografisini yaptığı “Mavi Gözlü Dev” adlı neo-klasik bale eseriyle başlamıştır. Ardından Tamer Levent'in “Yaşamaya Dair”, Yasemin Altıoklar'ın “Nazımla Dans”, Uğur Seyrek'in “Kimlikler”, “İçgüdü”, Cüneyt Çalışkur'un “Gorgon'un Armağanı” adlı Bale, Modern Dans ve Tiyatro eserlerinin video tasarımlarını yapmıştır. D.O.B Genel Müdürlüğünde Modern Dans Topluluğu ile yerleşik olarak çalışmalarını sürdüren Şafak Türkel son olarak 2004-2005 sanat sezonunda Julian Moss'un MDT repertuarına kazandırdığı “İddialı Danslar”, Bürge Öztürk'ün koreoğrafisi yaptığı “Control”, Mehmet Balkan'ın “Don Quijote” ve “Karışık Hisler” adlı klasik ve modern ve son olarak Uğur Seyrek'in Antalya Devlet Balesi için hazırladığı “Kontrast” adlı modern eserlerin video tasarımını yapmıştır. İngiltere, Almanya, Kore, Yunanistan, Makedonya, Gürcistan, Fas ve Türkiye sahnelerinde video performanslar sergilemiş festival ve bienallere katılmış, dans ve video konulu seminerler vermiştir. Portekiz Devlet Balesi repertuarındaki Bach Oriantal adlı eser için bir video tasarım yapmış, Mercan Dede ile farklı eserlerde aynı sahneyi paylaşmıştır. Pamela Spence’in Şuna da Bak adlı şarkısının video klipinin, Bahar Korçan’ın İpler ve Masal kreasyonlarının filmlerinin ve 42., 43., 44. Ve 45. Altın Portakal Film Festivali Kamera Arkası filmlerinin yönetmenliklerini yapmıştır. Bağımsız olarak 15’e yakın dans filmi, kısa film, belgesel ve deneysel film çekmiş, yerli ve yabancı festivallere katılmış ve ödüller almıştır. 2007 yılında Hollanda Yüksek Eğitim Enstitüsü NIHA’da Video Yapım Seminerine ve Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, Video Sanatı adlı yüksek lisans dersine konuk eğitmen olarak katılmıştır. Şu anda Canlı Dans Filmi Projesi adında canlı zamanlı olarak çekilip sergilenen bir performans film projesine yönetmenlik yapmaktadır. Bu proje ilk gösterisini İstanbul’da 3.Maltepe Dans Günleri’nde, ikinci gösterisini ise Türk Balesinin kuruluşunun 61. yılı nedeniyle Ankara’da Baydaş Stüdyolarında gerçekleştirmiştir. 'Burdur da İlköğretim' Yazılı Araştırması ile 1998 yılında Tarih Vakfı Liseli Gözüyle Cumhuriyet Yerel Tarih Yarışması, Jüri Özel Ödülü aldı.

Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler

Göle Yas - 2013

7. TRT Belgesel Film Yarışması, Ulusal Profesyonel Kategori, Finalist. 2015

1. Edirne Uluslararası Film Festivali, Gösterim Seçkisi. 2015

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2015, Gösterim Seçkisi. 2015

Tutku: Meriç Sümen - 2012

TRT Belgesel Film Yarışması, Ulusal Profesyonel Kategori, Ziraat Bankası Özel Ödülü. 2013

23. Ankara Film Festivali, Ulusal Belgesel Yarışması, Profesyonel Filmler Kategorisi, Finalist. 2012

1. SinemaDansÇanakkale, Gösterim Seçkisi. 2017

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü - 2002 / İsa Özdemir, Enver Özüstün, Şafak Türkel

3. Altın Safran Belgesel Film Festivali, Amatör Kategori, Birincilik Ödülü. 2002

Yönetmenliğini Yaptığı Kısa Filmler

Salıncak - 2016 .... Dans Video, 00:06:00

3. SinemaDansAnkara, Kapanış Filmi, Gösterim Seçkisi. 2016

Farewell - 2015 .... Kurmaca

Seattle Turkish Film Festival, Kısa Film Yarışması, Finalist. 2015

Veda - 2014 .... Kurmaca

25. Ankara Film Festivali, Kısa Film ve Belgesel Yarışması, Kurmaca Dalı, Finalist. 2014

Uğurlama - 2013

6. İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali, Kurmaca Dalı, Finalist. 2013

Bodrum Rüyası - 2012 .... Deneysel, 00:06:40

3. Engelsiz Filmler Festivali, Engelsiz Yarışma, Uzun Lafın Kısası, Gösterim Seçkisi. 2013

Tek Nefes - 2011 .... Deneysel

23. Ankara Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması, Deneysel Kategorisi, Finalist. 2012

Ayna ve Bar - 2009

3. Dans Filmleri Festivali, Açılış Filmleri Gösterim Seçkisi. 2010

3. Dans Filmleri Festivali, Türkiye'den Dans Filmleri Serisi, Gösterim Seçkisi. 2010

Sinema Destekleme Kurulu'nun 2009/4 Sayılı Kararı ile doğrudan ve geri ödemesiz olarak M. Şafak Türkel’in “Ayna ve Bar” adlı projesinin 8.000 TL desteklenmesine karar verildi.

Kusursuz İnsan - 2009 .... Canlı Dans Filmi

Dans Kamera İstanbul 2009

2. SinemaDansAnkara, LiveDanceFilm. 2015

Kuğu - 2008

Movement on Screen 2009 İngiltere

MONTAGE Video Dance Festival (Ana Program) 2009 Güney Afrika

Dans Kamera İstanbul 2009

Kusursuz İnsan - 2007

Gürcistan Film Festivali 2007 Gürcistan

MONTAGE Video Dance Festival 2009 Güney Afrika

Agita Sirva Dans Filmleri Festivali (Uluslararası 1. Ana Program) 2009 Meksika

Dans Kamera İstanbul 2009

Sadece Kahve - 2005 .... Kurmaca

17. Aydın Doğan Vakfı, Genç İletişimciler Yarışması, Görsel Dal, Kısa Film Dalı, İkincilik Ödülü. 2005

Neden - 2004 .... Kurmaca, 00:05:00

1. ODTÜ Kısa Film Şenliği, Gösterim. 2004

Bir Düş - 2004 .... Kurmaca

Özüm Gozlucam - 2004 .... Belgesel

Kimlik - 2004 .... Deneysel

4. - 2003 .... Deneysel

Anısına - 2002 .... Kurmaca

Çöp Kovası - 2002 .... Kurmaca

Nefis-Nefs - 2002 .... Kurmaca

13. Aydın Doğan Vakfı, Genç İletişimciler Yarışması, En İyi TV Programı, Üçüncülük Ödülü. 2001

1. Karinpub Kısa film Günlerine Katıldı. 20 Haziran 2002

6. Paso Öğrenci Filmleri Festivali, Gösterim Seçkisi. 2006

Fırtına - 2002 .... Kurmaca



