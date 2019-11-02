Mehmet Şafak Türkel kimdir? Kaç yaşındaydı?
Göle Yas,Tutku-Meriç Sümen belgeselleri ve birçok kısa filmi bulunan Mehmet Şafak Türkel hayatını kaybetti. Türkel 3 gün önce Burdur'da kaybolmuştu. Peki, Mehmet Şafak Türkel kimdir?
Burdurlu yönetmen Mehmet Şafak Türkel'den acı haber geldi. 3 gündür kayıp olan Türkel'in bugün ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Bu gelişme sonrası "Mehmet Şafak Türkel kimdir?" sorusu sorulmaya başlandı.
MEHMET ŞAFAK TÜRKEL KİMDİR?
1981 Burdur doğumlu. Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sinema-Televizyon Bölümü mezunu. Canlı performanslara video enstelasyon çalışmalarına ilk olarak 2001-2002 sanat sezonunda Uğur Seyrek'in koreografisini yaptığı “Mavi Gözlü Dev” adlı neo-klasik bale eseriyle başlamıştır. Ardından Tamer Levent'in “Yaşamaya Dair”, Yasemin Altıoklar'ın “Nazımla Dans”, Uğur Seyrek'in “Kimlikler”, “İçgüdü”, Cüneyt Çalışkur'un “Gorgon'un Armağanı” adlı Bale, Modern Dans ve Tiyatro eserlerinin video tasarımlarını yapmıştır. D.O.B Genel Müdürlüğünde Modern Dans Topluluğu ile yerleşik olarak çalışmalarını sürdüren Şafak Türkel son olarak 2004-2005 sanat sezonunda Julian Moss'un MDT repertuarına kazandırdığı “İddialı Danslar”, Bürge Öztürk'ün koreoğrafisi yaptığı “Control”, Mehmet Balkan'ın “Don Quijote” ve “Karışık Hisler” adlı klasik ve modern ve son olarak Uğur Seyrek'in Antalya Devlet Balesi için hazırladığı “Kontrast” adlı modern eserlerin video tasarımını yapmıştır. İngiltere, Almanya, Kore, Yunanistan, Makedonya, Gürcistan, Fas ve Türkiye sahnelerinde video performanslar sergilemiş festival ve bienallere katılmış, dans ve video konulu seminerler vermiştir. Portekiz Devlet Balesi repertuarındaki Bach Oriantal adlı eser için bir video tasarım yapmış, Mercan Dede ile farklı eserlerde aynı sahneyi paylaşmıştır. Pamela Spence’in Şuna da Bak adlı şarkısının video klipinin, Bahar Korçan’ın İpler ve Masal kreasyonlarının filmlerinin ve 42., 43., 44. Ve 45. Altın Portakal Film Festivali Kamera Arkası filmlerinin yönetmenliklerini yapmıştır. Bağımsız olarak 15’e yakın dans filmi, kısa film, belgesel ve deneysel film çekmiş, yerli ve yabancı festivallere katılmış ve ödüller almıştır. 2007 yılında Hollanda Yüksek Eğitim Enstitüsü NIHA’da Video Yapım Seminerine ve Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, Video Sanatı adlı yüksek lisans dersine konuk eğitmen olarak katılmıştır. Şu anda Canlı Dans Filmi Projesi adında canlı zamanlı olarak çekilip sergilenen bir performans film projesine yönetmenlik yapmaktadır. Bu proje ilk gösterisini İstanbul’da 3.Maltepe Dans Günleri’nde, ikinci gösterisini ise Türk Balesinin kuruluşunun 61. yılı nedeniyle Ankara’da Baydaş Stüdyolarında gerçekleştirmiştir. 'Burdur da İlköğretim' Yazılı Araştırması ile 1998 yılında Tarih Vakfı Liseli Gözüyle Cumhuriyet Yerel Tarih Yarışması, Jüri Özel Ödülü aldı.
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Göle Yas - 2013
7. TRT Belgesel Film Yarışması, Ulusal Profesyonel Kategori, Finalist. 2015
1. Edirne Uluslararası Film Festivali, Gösterim Seçkisi. 2015
Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2015, Gösterim Seçkisi. 2015
Tutku: Meriç Sümen - 2012
TRT Belgesel Film Yarışması, Ulusal Profesyonel Kategori, Ziraat Bankası Özel Ödülü. 2013
23. Ankara Film Festivali, Ulusal Belgesel Yarışması, Profesyonel Filmler Kategorisi, Finalist. 2012
1. SinemaDansÇanakkale, Gösterim Seçkisi. 2017
Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü - 2002 / İsa Özdemir, Enver Özüstün, Şafak Türkel
3. Altın Safran Belgesel Film Festivali, Amatör Kategori, Birincilik Ödülü. 2002
Yönetmenliğini Yaptığı Kısa Filmler
Salıncak - 2016 .... Dans Video, 00:06:00
3. SinemaDansAnkara, Kapanış Filmi, Gösterim Seçkisi. 2016
Farewell - 2015 .... Kurmaca
Seattle Turkish Film Festival, Kısa Film Yarışması, Finalist. 2015
Veda - 2014 .... Kurmaca
25. Ankara Film Festivali, Kısa Film ve Belgesel Yarışması, Kurmaca Dalı, Finalist. 2014
Uğurlama - 2013
6. İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali, Kurmaca Dalı, Finalist. 2013
Bodrum Rüyası - 2012 .... Deneysel, 00:06:40
3. Engelsiz Filmler Festivali, Engelsiz Yarışma, Uzun Lafın Kısası, Gösterim Seçkisi. 2013
Tek Nefes - 2011 .... Deneysel
23. Ankara Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması, Deneysel Kategorisi, Finalist. 2012
Ayna ve Bar - 2009
3. Dans Filmleri Festivali, Açılış Filmleri Gösterim Seçkisi. 2010
3. Dans Filmleri Festivali, Türkiye'den Dans Filmleri Serisi, Gösterim Seçkisi. 2010
Sinema Destekleme Kurulu'nun 2009/4 Sayılı Kararı ile doğrudan ve geri ödemesiz olarak M. Şafak Türkel’in “Ayna ve Bar” adlı projesinin 8.000 TL desteklenmesine karar verildi.
Kusursuz İnsan - 2009 .... Canlı Dans Filmi
Dans Kamera İstanbul 2009
2. SinemaDansAnkara, LiveDanceFilm. 2015
Kuğu - 2008
Movement on Screen 2009 İngiltere
MONTAGE Video Dance Festival (Ana Program) 2009 Güney Afrika
Dans Kamera İstanbul 2009
Kusursuz İnsan - 2007
Gürcistan Film Festivali 2007 Gürcistan
MONTAGE Video Dance Festival 2009 Güney Afrika
Agita Sirva Dans Filmleri Festivali (Uluslararası 1. Ana Program) 2009 Meksika
Dans Kamera İstanbul 2009
Sadece Kahve - 2005 .... Kurmaca
17. Aydın Doğan Vakfı, Genç İletişimciler Yarışması, Görsel Dal, Kısa Film Dalı, İkincilik Ödülü. 2005
Neden - 2004 .... Kurmaca, 00:05:00
1. ODTÜ Kısa Film Şenliği, Gösterim. 2004
Bir Düş - 2004 .... Kurmaca
Özüm Gozlucam - 2004 .... Belgesel
Kimlik - 2004 .... Deneysel
4. - 2003 .... Deneysel
Anısına - 2002 .... Kurmaca
Çöp Kovası - 2002 .... Kurmaca
Nefis-Nefs - 2002 .... Kurmaca
13. Aydın Doğan Vakfı, Genç İletişimciler Yarışması, En İyi TV Programı, Üçüncülük Ödülü. 2001
1. Karinpub Kısa film Günlerine Katıldı. 20 Haziran 2002
6. Paso Öğrenci Filmleri Festivali, Gösterim Seçkisi. 2006
Fırtına - 2002 .... Kurmaca