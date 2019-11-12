MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriMehmet Şef kimdir, kaç yaşında? MasterChef Mehmet Yalçınkaya nereli?
12.11.2019 - 20:49 |

Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında? MasterChef Mehmet Yalçınkaya nereli?

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin üç jüri üyesinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, günün hakkında en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki yarışmanın sevenlerinin oldukça merak ettiği Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında? MasterChef Mehmet Yalçınkaya nereli?

MasterChef Türkiye'nin en sevilen jüri üyelerinden olan Mehmet Yalçınkaya'nın biyografisi de merak ediliyor. Yarışmadaki tavırları ve konuşmaları izleyenleri ekran başına kilitleyen Mehmet Şef kaç yaşındadır? İşte Mehmet Şef ile ilgili merak edilenler...

MEHMET ŞEF KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında Bolu'nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.

2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

2017-2018 sezonunda MasterChef Türkiye jürisinde yer aldı. Yeni sezonda MasterChef Türkiye jürisinde yer almaya devam ediyor.

 

'Ailesi adına' çiçek bırakıldıÖlü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Somer Şef kimdir, kaç yaşında? MasterChef Somer Sivrioğlu nereli?

Somer Şef kimdir, kaç yaşında? MasterChef Somer Sivrioğlu nereli?

Danilo Şef kimdir, kaç yaşında? MasterChef Danilo Zanna nereli?

Danilo Şef kimdir, kaç yaşında? MasterChef Danilo Zanna nereli?

Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında? MasterChef Mehmet Yalçınkaya nereli?

Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında? MasterChef Mehmet Yalçınkaya nereli?

Çanakkale'de 70 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 70 düzensiz göçmen yakalandı

Sıradaki Haber