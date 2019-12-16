MasterChef'in beğenilen jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya, ekrana yeni gelen bölümlerde sürekli olarak sol elini gizliyor. Yarışmayı takip eden dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan bu durumun nedeni ortaya çıktı. MasterChef programında sert çıkışlarının yanı sıra içten ve samimi konuşmaları ile dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya, disiplinli tavrı ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya elini neden gizliyor. İşte nedeni...

MEHMET ŞEF ELİNİ NEDEN GİZLİYOR?

Programı izleyenlerin çoğu, bu durumu “Hava, poz olsun diye eli hep cebinde” diye yorumlarken gerçek çok daha farklı çıktı. Uzun yıllardır yemek sektöründe olan ve aşçılığı bir yaşam biçimi olarak benimseyen Mehmet Yalçınkaya’nın tutkusu uğruna parmaklarından olduğu ortaya çıktı.

MEHMET ŞEF KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında Bolu'nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.

2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

2017-2018 sezonunda MasterChef Türkiye jürisinde yer aldı. Yeni sezonda MasterChef Türkiye jürisinde yer almaya devam ediyor.